Украина в шаге от возвращения золота "Януковича", "денег Лазаренко" и еще $500 миллионов - ГПУ

По словам замгенпрокурора Евгения Енина, для возвращения этих средств нужны несколько шагов и политическая воля.

Украина находится в шаге от возвращения золота «семьи Януковича», «денег Лазаренко» и еще 1,5 миллиарда долларов США, арестованных в иностранных юрисдикциях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, который подал рапорт об отставке, на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня Украина стоит буквально в шаге, в двух, от возвращения в Украину целого ряда активов - это более полтонны золота, находящегося на территории Швейцарской Конфедерации, это знаменитые «деньги Лазаренко», это еще в условном эквиваленте - примерно полмиллиарда долларов, которые благодаря нашим усилиям и на основе наших запросов арестованы в иностранных юрисдикциях», - заявил он.

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По словам Енина, для возвращения этих средств нужны несколько шагов и политическая воля.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в одном из банков Швейцарии обнаружены полтонны золота соратника экс-президента Украины Януковича. Луценко добавил, что проводятся необходимые мероприятия, чтобы средства были арестованы и переданы в бюджет Украины.

Кроме того, 15 декабря 2017 года заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что в Генпрокуратуре рассчитывают после решения суда в США начать переговоры о возвращении 280 млн долларов, выведенных Лазаренко из Украины.

Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 года по июль 1997 года. В 1998 году стал народным депутатом и возглавил парламентскую фракцию «Громада». Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом, он провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет. В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь.

Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн долларов.

Также Лазаренко фигурирует в обнародованных весной 2016 года материалах о владельцах крупных оффшоров, которые основываются на данных «Панамского архива» - сборника документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.