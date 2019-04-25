Заместитель генпрокурора Енин подал в отставку

Кроме того, он пригласил всех журналистов на 14.00 ко входу в ГПУ, чтобы объяснить свое решение об отставке.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин написал рапорт об отставке.

Об этом Енин сообщил в Facebook, прикрепив к сообщению скан рапорта.

Отмечается, что рапорт подписан 24 апреля.

Кроме того, он пригласил всех журналистов на 14.00 ко входу в ГПУ, чтобы объяснить свое решение об отставке.

По данным LB.ua, теперь группа прокуроров, которая занималась производством по делу бизнесмена-беглеца Сергея Курченко, будет расформирована.

Напомним, в конце марта Енин отменил подозрения политикам, которые проходят в расследовании уголовного дела в отношении Сергея Курченко. Прокурор Кулик позже заявил, что отмена подозрений Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим была незаконной.

По словам Кулика, указанные действия позволили фигурантам дела, в частности, Филатову выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей, потому Енин "способствует ОПГ Курченко".

*** Евгений Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины по международно-правовому сотрудничеству в июне 2016 года. Он имеет три высших образования, владеет тремя иностранными языками. Ранее работал на оперативных должностях Главного управления разведки СБУ, Службы внешней разведки и был советником Посольства Украины в Италии.