Климкин и министры иностранных дел стран ЕС 16 марта обсудят ситуацию на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министры иностранных дел стран-членов Евросоюза намерены 16 марта обсудить развитие событий на востоке Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Риге на пресс-конференции после завершения неформального заседания глав МИД стран Евросоюза сообщил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгар Ринкевич.

"Мы продолжим наше обсуждение ситуации с нашим украинским коллегой через 10 дней. У нас запланирован Завтрак друзей Украины, в котором примут участие высокий представитель (Федерика Могерини) и министры стран-членов", - сказал он.

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По словам Ринкевича, в Риге министры обсудили доклад ОБСЕ о развитии ситуации в Украине, в "котором констатируется, что ситуация очень неустойчивая". "Есть определенные сигналы, что режим прекращения огня соблюдается. Мы получили информацию об отводе вооружения, который был сделан обеими сторонами - украинской армией и сепаратистами, но этот отвод не сделан в полном объеме", - отметил Ринкевич.