За последние несколько дней количество обстрелов в зоне АТО уменьшилось - ОБСЕ

14:49, 04 марта 2015
Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества обстрелов в зоне АТО течение последних нескольких дней.

ОБСЕ / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив сегодня на брифинге в Киеве.

«Если говорить о нарушениях режима прекращения огня, мы можем сказать, что таких нарушений стало меньше в течение последних нескольких дней», - отметил он.

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«Однако остаются горячие точки в Широкин рядом с Мариуполем и вблизи Донецка», - добавил Боцюркив.

Как сообщал УНИАН, спикер АТО Андрей Лысенко сегодня, 4 марта, заявил, что за минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на четырех направлениях.

Также сообщалось, что ОБСЕ не может подтвердить полноценный отвод тяжелого вооружения.

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