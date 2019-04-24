В коалиции ВР попытки распустить парламент за полгода до выборов назвали "вредными и незаконными"

Как заявил Бурбак, фракции “БПП” и “Народный фронт” поддерживают Парубия и выступают против его отставки.

Попытки сейчас распустить Верховную Раду "являются вредными и незаконными", заявляет председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны парламента. При этом возле трибуны собрались представители фракций "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко".

По словам Бурбака, Верховная Рада нынешнего созыва имеет "прозападное и проевропейское большинство".

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Он подчеркнул, что "наши враги мечтают взять реванш". Как сказал Бурбак, вчера "один из них заявил, что попытается наскрести 150 подписей народных депутатов" за отставку Андрея Парубия с должности председателя ВР.

"И мы знаем, что реальный замысел состоит в том, чтобы за полгода до завершения отправить парламент на досрочные выборы", - подчеркнул Бурбак.

По его словам, "соратник Медведчука Портнов раздает из Вены указания, чтобы дестабилизировать Верховную Раду, чтобы столкнуть страну в пропасть коллапса".

"Жалкие беглецы и предатели вместе с Януковичем понятно почему-то решили, что результаты президентских выборов - это их победа. Эй! Не обманывайте себя и успокойтесь", - подчеркнул Бурбак.

Он заявил, что Украина монолитна "в патриотическом запале", и заверил, что "реванша не будет".

Как отметил Бурбак, парламент будет избираться в сроки, определенные законом, а "любые попытки сейчас распустить парламент являются вредными и незаконными".

По его словам, правительство также работает "в поте лица".

Бурбак заметил, что пребывание Парубия в должности председателя ВР дает возможность не только удержать украинское большинство в парламенте, но и внешний курс Украины - в Европу и НАТО.

Как заявил Бурбак, фракции "БПП" и "Народный фронт" поддерживают Парубия и выступают против его отставки.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля народный депутат Валерий Писаренко (группа «Видродження») начал сбор подписей депутатов за отзыв Парубия с должности председателя Верховной Рады.

Согласно законодательству, необходимо собрать 150 подписей, что позволит вынести на рассмотрение парламента вопрос об отзыве Парубия, это предложение должны поддержать минимум 226 народных депутатов.

Источник в Верховной Раде сообщил, что в четверг, 25 апреля, парламент может рассмотреть вопрос об отзыве Парубия. По его словам, Парубия хотят отозвать с должности якобы для того, чтобы не допустить принятия закона о функционировании украинского языка как государственного и подписания этого закона.

Сам Парубий заявил, что вопрос о его отставке будет поставлен только после подписания закона о функционировании украинского языка как государственного.