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В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Парубия

17:09, 23 апреля 2019
Политика
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За отставку Парубия начали собирать подписи / фото УНИАН

Об этом на странице в Facebook сообщил инициатор сбора подписей нардеп Валерий Писаренко.

"Опережая комментарии сторонников конспирологии хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - отметил Писаренко.

Напомним, на прошлой неделе председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не допустит «никаких досрочных выборов» парламента.

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Теги: #Верховная Рада#Андрей Парубий