В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Парубия

Инициатором выступил народный депутат Валерий Писаренко.

В Верховной Раде начали собирать подписи под проектом постановления об отзыве Андрея Парубия с должности председателя парламента.

Об этом на странице в Facebook сообщил инициатор сбора подписей нардеп Валерий Писаренко.

"Опережая комментарии сторонников конспирологии хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - отметил Писаренко.

Напомним, на прошлой неделе председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не допустит «никаких досрочных выборов» парламента.