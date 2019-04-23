В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Парубия
17:09, 23 апреля 2019Политика
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Инициатором выступил народный депутат Валерий Писаренко.
За отставку Парубия начали собирать подписи / фото УНИАН
В Верховной Раде начали собирать подписи под проектом постановления об отзыве Андрея Парубия с должности председателя парламента.
Об этом на странице в Facebook сообщил инициатор сбора подписей нардеп Валерий Писаренко.
"Опережая комментарии сторонников конспирологии хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - отметил Писаренко.
Напомним, на прошлой неделе председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что не допустит «никаких досрочных выборов» парламента.
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