Саакашвили готов «еще немножко потерпеть» в ожидании разрешения вернуться в Украину

22 апреля Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт и пустить в страну.

Бывший глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили готов и дальше ждать разрешения на въезд в Украину.

Читайте такжеУже купил билет: Саакашвили снова собрался в Украину

Соответствующее заявление политик сделал в Facebook, комментируя заявление ГПСУ об отсутствии у Саакашвили оснований для законного въезда в страну.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили обещал вернуться в Киев первого апреля, ведь был уверен, что действующий президент не пройдет во второй тур.

22 апреля Саакашвили призвал действующего президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт и пустить в страну.

Впрочем, украинские пограничники напомнили Саакашвили о нарушениях.

«Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов», - говорится в сообщении.

В отношении Саакашвили действует ограничение въезда в Украину сроком до 2021 года