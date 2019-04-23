Саакашвили готов «еще немножко потерпеть» в ожидании разрешения вернуться в Украину
Бывший глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили готов и дальше ждать разрешения на въезд в Украину.
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Соответствующее заявление политик сделал в Facebook, комментируя заявление ГПСУ об отсутствии у Саакашвили оснований для законного въезда в страну.
«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», – отметил он.
Как сообщал УНИАН, Саакашвили обещал вернуться в Киев первого апреля, ведь был уверен, что действующий президент не пройдет во второй тур.
22 апреля Саакашвили призвал действующего президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт и пустить в страну.
Впрочем, украинские пограничники напомнили Саакашвили о нарушениях.
«Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов», - говорится в сообщении.
В отношении Саакашвили действует ограничение въезда в Украину сроком до 2021 года