Украинские пограничники напомнили Саакашвили о нарушениях

В отношении Саакашвили действует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

У Михеила Саакашвили, который сообщил о возможном приезде в Украину, нет оснований для законного въезда в страну.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. «Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов», - говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении Саакашвили действует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

«Еще раз подчеркнем, что Государственная пограничная служба Украины действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили обещал вернуться в Киев первого апреля, ведь был уверен, что действующий президент не пройдет во второй тур.