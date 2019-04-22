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Украинские пограничники напомнили Саакашвили о нарушениях

19:32, 22 апреля 2019
Политика
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Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. «Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов», - говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении Саакашвили действует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

«Еще раз подчеркнем, что Государственная пограничная служба Украины действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили обещал вернуться в Киев первого апреля, ведь был уверен, что действующий президент не пройдет во второй тур.

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Теги: #Саакашвили