Названы условия, при которых ЕС может приостановить безвиз с Украиной

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Украина продолжит выполнять взятые на себя обязательства в рамках предоставленной со стороны ЕС визовой либерализации.

Евросоюз может начать процедуру приостановления действия безвизового режима для украинцев в случае нарушения Украиной обязательств по борьбе с организованной преступностью, незаконной миграцией и разрушения антикоррупционной инфраструктуры.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

«О безвизе. ЕС для себя утвердил механизм возможного приостановления безвиза для любой страны, которая его имеет. Для того, чтобы этот механизм, негативный сценарий был запущен, страна должна нарушить несколько главных постулатов, заложенных в те изменения, которые мы уже провели для получения безвиза: это и борьба с организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией, разрушение антикоррупционной инфраструктуры», - сказала она.

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По словам вице-премьера, если происходит что-то из указанного, то ЕС через систему предупреждений может запустить механизм приостановления безвизового режима.

«Пока мы справляемся со всеми нашими задачами», - подчеркнула она.

Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Украина и в дальнейшем будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках предоставленной со стороны ЕС визовой либерализации и только «положительно развивать этот тренд».

«То, что мы воспринимаем как данность, - безвиз для передвижения людей - будет частью нашей жизни и в дальнейшем», - убеждена она.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Согласно условиям, украинцы не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать цель своей поездки.

Украине для введения безвизового режима с ЕС необходимо было выполнить 144 требования. В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что украинцы выполнили все условия.

В то же время в ЕС создали законодательную основу для приостановления безвизовых режимов с любыми странами, чьи граждане нарушают условия соблюдения безвизового режима. В частности, этот механизм может быть применен в случае возникновения миграционных рисков.

23 января 2018 года визовая рабочая группа Совета ЕС согласилась с выводами Европейской комиссии относительно механизма приостановления безвизового режима, в том числе, и в отношении Украины. В докладе отмечалось, что Украина соответствует требованиям, которые необходимы для продолжения действия безвизового режима, но она должна продолжать реформы и бороться с коррупцией. Также украинские органы власти должны продолжать меры по противодействию нелегальной миграции и отмыванию средств.

28 февраля 2019 года министр иностранных дел Павел Климкин уверял, что ЕС не будет приостанавливать действие либерализации визового режима с Украиной из-за решения Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, введение которой было одним из условий предоставления безвиза.