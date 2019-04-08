Дипломат рассказал, могут ли у Украины отобрать "безвиз" после выборов
Чтобы Украина могла пользоваться безвизовым режимом с Европейским союзом, она должна соответствовать четким критериям. Страхи наших сограждан о том, что из-за возможной смены президента, у украинцев начнутся проблемы с беспрепятственным выездом за рубеж, беспочвенны.
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Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передают "Факты".
Дипломат отметил, что безвиз не привязан к результатам президентских выборов. И все разговоры о том, что в случае победы Зеленского режим безвиза для украинцев будет ограничен, странные, не имеющие под собой почвы.
«А вот если новый руководитель страны решит поменять политику в отношениях с ЕС, в вопросах борьбы с коррупцией, миграционного контроля, тогда на Западе несомненно возникнут вопросы к нам», - уточнил Кулеба.
Напомним, что второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.