Политические партии проиграли на местных довыборах

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2008 года состоялись внеочередные выборы ряда сельских, поселковых и городских голов. На основе их результатов Институт политики проанализировал популярность и влиятельность политических партий в Украине.

Среди 77 новоизбранных председателей городских, сельских и поселковых советов всего 22 (16,9%) человека является членами политических партий. Из них: БЮТ – 5 человек, НУНС – 4, ПР – 4, СПУ – 4, КПУ – 2, Народная партия –2, Партия национально-экономического развития Украины – 1, СДПУ(о) – 1.

На Юге и Востоке Украины в таких больших городах, например, как Днепродзержинск и Бердянск, члены Партии регионов претерпели поражение. На Западе Украины и в Центре не так много представителей Блока Юлии Тимошенко и Блока Наша Украина - Народная Самооборона, как ожидалось, одержали победу.

Институт политики делает вывод, что во время выборов в местные органы власти граждане Украины отдали преимущество профессиональным управленцам, личностям, а не политикам. Также для него является очевидным, что ключевые политические партии не имеют серьезного кадрового резерва на местном уровне.

Полную информацию о предварительных результатах внеочередных выборов 16 марта 2008 года смотрите тут