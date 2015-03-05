Кабмин уволил председателя Гослекслужбы
17:33, 05 марта 2015Политика
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Кабинет министров своим распоряжением уволил Михаила Пасечника с должности председателя Государственной службы по лекарственным средствам.
Кабмин уволил главу Гослекслужбы /УНИАН
Об этом сообщается на сайте правительства.
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Согласно распоряжению правительства, Михаил Пасечник уволен "по согласованию сторон".
Он возглавлял Гослекслужбу с июня 2014 года, а до этого был заместителем министра здравоохранения по вопросам фармрынка. Кроме того, он возглавлял "Аптечную профессиональную ассоциацию Украины".
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