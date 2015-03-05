Кабмин уволил председателя Гослекслужбы

Об этом сообщается на сайте правительства.

Читайте такжеКабмин отстранил глав Госфининспекции и Юго-Западной железной дороги

Согласно распоряжению правительства, Михаил Пасечник уволен "по согласованию сторон".

Он возглавлял Гослекслужбу с июня 2014 года, а до этого был заместителем министра здравоохранения по вопросам фармрынка. Кроме того, он возглавлял "Аптечную профессиональную ассоциацию Украины".