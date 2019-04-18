Конституционный суд снял с рассмотрения вопрос о конституционности закона о люстрации – источник

Источник в Конституционном суде также сообщил, что пока не известно, когда судьи вернутся к рассмотрению представления относительно закона об очистке власти.

Конституционный суд Украины снял с рассмотрения вопрос о конституционности закона об очистке власти.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Конституционном суде.

"Сегодня судьи Конституционного суда Украины сняли с рассмотрения вопрос о конституционности закона об очистке власти", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что пока не известно, когда судьи вернутся к рассмотрению этого вопроса.

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Как сообщал УНИАН, закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года.

Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.

КС рассматривал дело о конституционности ряда положений закона о люстрации по представлениям Верховного суда Украины и 47 народных депутатов. Два представления ВСУ и одно представление 47 народных депутатов были объединены в одно конституционное производство.

22 марта 2016 года КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела.