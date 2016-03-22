КС продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, участие в заседании принимают 15 судей КС при необходимых для кворума 12.

Как сообщал УНИАН, КС рассматривает дело по представлениям Верховного суда и 47 народных депутатов. Ранее два представления ВСУ и одно представление 47 народных депутатов были объединены в одно конституционное производство.

Верховный суд в своих представлениях просит КС признать неконституционной люстрацию членов Высшей квалификационной комиссии судей, членов Высшего совета юстиции и руководителей Государственной судебной администрации, которые занимали должности в период Евромайдана. Также Верховный суд просит признать неконституционной люстрацию судей, которые выносили решения против активистов Евромайдана.

47 депутатов в своем представлении просят КС признать неконституционной люстрацию бывших чиновников, которые занимали свои должности в период с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014 года, и правоохранителей, которые преследовали активистов Евромайдана.

Конституционный суд 16 апреля 2015 года начал рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти", однако в тот же день отложил процесс.

22 октября суд продолжил рассмотрение дела.

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В то же время 23 октября 2015 года народный депутат Егор Соболев внес в КС ходатайство об отводе семерых судей от рассмотрения этого дела - председателя суда Юрия Баулина, а также Василия Бринцева, Сергея Вдовиченко, Михаил Гультая, Михаила Запорожца, Олега Сергейчука, Натальи Шапталы.

По словам Соболева, эти семеро судей принимали решения, которые привели к узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем, и поэтому не имеют права рассматривать дело относительно конституционности закона о люстрации.

В тот же день КС объявил бессрочный перерыв для изучения ходатайства об отводе 7 судей по делу о конституционности закона о люстрации.

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.