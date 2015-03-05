В России жену соратника Навального объявили в розыск через Интерпол
16:15, 05 марта 2015Политика
1441 0
МВД России объявило в розыск через Интерпол Александру Маркво, которую российские власти подозревают в мошенничестве при организации литературных программ в Москве с участием городских властей и писателей.
REUTERS
МВД подтвердило на своем сайте, что направило в национальное бюро Интерпола в России и генпрокуратуру документы на согласование ее задержания и экстрадицию в Россию. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Главу компании "Бюро 17" Александру Маркво, гражданскую жену соратника Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, и ее водителя Басманный суд Москвы заочно арестовал в феврале.
Читайте такжеНавальный заявил о возможной слежке за Немцовым в ночь убийства
Водитель Андрей Мыльников, который был номинальным главой "Бюро 17", помещен судом под домашний арест в Москве до 13 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter