В России жену соратника Навального объявили в розыск через Интерпол

МВД подтвердило на своем сайте, что направило в национальное бюро Интерпола в России и генпрокуратуру документы на согласование ее задержания и экстрадицию в Россию. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Главу компании "Бюро 17" Александру Маркво, гражданскую жену соратника Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, и ее водителя Басманный суд Москвы заочно арестовал в феврале.

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Водитель Андрей Мыльников, который был номинальным главой "Бюро 17", помещен судом под домашний арест в Москве до 13 апреля.