Навальный обвинил Путина в убийстве Немцова

Об этом написал в своем блоге navalny.com.

"Вопрос лишь в том, как был сформулирован этот приказ: "вы должныубить Немцова" или "вы должны провести громкую резонансную акцию", - предполагает политик.

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Также Навальный призвал не повторять "чушь" про «Бориса убила атмосфера ненависти».

"Ну какая атмосфера, а? Атмосфера ненависти у нас с 2007 года, а в последние месяцы мы видим организационное строительство проправительственных экстремистско-террористических групп, прямо декларирующих своей целью борьбу с оппозицией там, где полиция не может", - написал он.

"Это не самодеятельность, а прямо вот Путин, Патрушев, Иванов, Бортников, Володин и кто еще там. Слушали, постановили: создать, утвердить, выделить бюджет, осветить деятельность. На таком вот совещании и было сказано — поручить провести громкую акцию", - отметил Навальный.

Также он предполагает, что единственной версией убийства, не связанной с участием федеральной власти, которая может серьезно рассматриваться, — является власть региональная.

"Немцов серьезно портил кровь губернаторам Ярославской области и местным жуликам. Боря на всех последних встречах рассказывал мне о том, какие махинации он вскрыл и как его ненавидит руководство области", - написал он.