Рада может отменить закон о запрете российских сериалов - Княжицкий

Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины (№1317), который предусматривает запрещение на трансляцию в Украине российских сериалов, вступит в силу, если Верховная Рада откажется поддержать постановление депутатов от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и Михаила Папиева об отмене этого законопроекта.

Об этом в комментарии корреспондента УНИАН проинформировал автор законопроекта, народный депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий.

Депутат отметил, что 4 марта состоялось заседание Регламентного комитета ВР, на котором рассматривалась жалоба Бойко и Папиева с просьбой не подписывать принятый законопроект, которым предусматривается запрещение российских сериалов. Ранее Бойко и Папиев зарегистрировали соответствующее постановление об отмене этого законопроекта.

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”Регламентный комитет признал, что, по его мнению, в действительности председательствующий на заседании Гройсман не предоставил слово народному депутату Павленко из «Оппозиционного блока» для его поправки, и поэтому предлагает вынести в зал это постановление авторства Бойко и Папиева. Несколько фракций настаивают, чтобы оно было срочно вынесено сегодня или завтра. Если оно не наберет достаточного количества голосов в зале - постановление авторства Боек и Папиева, то тогда Гройсман подпишет закон, и он вступит в силу”, - сказал Княжицкий.

По его словам, фракция «Народного фронта» приняла решение не голосовать за это постановление.

Княжицкий надеется, что постановление депутатов от «Оппозиционного блока» не наберет достаточного количества голосов.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины.

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Законом в Украине запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, которые пропагандируют (включая представление позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других воинских или силовых формирований Российской Федерации или их отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связанный с деятельностью отмеченных органов или формирований.

19 февраля Княжицкий заявил, что подписание председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины (№1317), который предусматривает запрещение российских сериалов, затягивается из-за жалобы Бойко и Папиева.