Телеканалы не собираются отказываться от российских сериалов

Об этом в эфире радио "Свобода" заявила первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

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«Есть необходимость запрещать определенную российскую телепродукцию. Это средство пропаганды, и им очень серьезно пользуется агрессор, который сегодня вторгся на нашу территорию, как физически, так и в информационное пространство», - напомнила Ольга Герасимьюк.

По ее словам, 3 члена Нацсовета вошли в экспертную комиссию Госкино, на заседании которого рассматривается вопрос о запрете того или иного фильма.

«Выработаны определенные критерии и соответственно к ним мы выносим решение о запрете. Экспертный совет имеет право отозвать прокатные удостоверения на фильмы», - пояснила она.

Ранее экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино запретила фильмы и сериалы с участием российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.