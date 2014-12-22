Телеканалы не собираются отказываться от российских сериалов
Планы украинских телеканалов по закупке российских телесериалов на 2015 год меньше, но закупка будет массовой.
Об этом в эфире радио "Свобода" заявила первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.
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«Есть необходимость запрещать определенную российскую телепродукцию. Это средство пропаганды, и им очень серьезно пользуется агрессор, который сегодня вторгся на нашу территорию, как физически, так и в информационное пространство», - напомнила Ольга Герасимьюк.
По ее словам, 3 члена Нацсовета вошли в экспертную комиссию Госкино, на заседании которого рассматривается вопрос о запрете того или иного фильма.
«Выработаны определенные критерии и соответственно к ним мы выносим решение о запрете. Экспертный совет имеет право отозвать прокатные удостоверения на фильмы», - пояснила она.
Ранее экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино запретила фильмы и сериалы с участием российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.