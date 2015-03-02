Порошенко внес в Раду законопроект об увеличении численности ВСУ

Соответствующий законопроект №2269 зарегистрирован в ВР в понедельник, 2 марта, сообщается на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, "с началом особого периода, учитывая угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере, которые носят долгосрочный характер, в Вооруженных Силах Украины формируются два управления оперативных командований, одиннадцать бригад, четыре полка, восемнадцать батальонов, шестнадцать отдельных рот и тринадцать взводов различного назначения".

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"Для своевременного развертывания определенной группировки войск (сил) Вооруженные Силы Украины необходимо содержать в численности 250 тысяч человек. Кроме того, численность личного состава Вооруженных Сил Украины в особый период не является постоянной и постоянно меняется в соответствии с изменениями военно-политической обстановки в зависимости от принятых решений и проведенных мероприятий мобилизации. Поэтому численность Вооруженных Сил Украины в особый период предлагается увеличивать на количество личного состава, призванного на военную службу во время мобилизации... Законопроектом предусматривается утвердить численность Вооруженных Сил Украины в количестве, которое не превышает 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих. Причем законопроектом предусмотрено, что в особый период численность Вооруженных Сил Украины будет увеличиваться на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов Президента Украины о мобилизации, утвержденных законами Украины", - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявлял, что украинская армия возрождается ценой колоссальных усилий, и уже в этом году численность Вооруженных сил планируется довести до 250 тыс.

Также о планах увеличить численность Вооруженных сил до 250 тысяч человек с 68 тысяч сообщал и премьер-министр Украины Арсений Яценюк.