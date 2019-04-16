Штабы Порошенко и Зеленского арендовали НСК "Олимпийский" на 19 апреля – СМИ

В НСК отказались комментировать любую информацию, связанную с организацией дебатов.

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко арендовали стадион НСК «Олимпийский» на 19 апреля до конца суток для проведения дебатов.

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Об этом сообщает издание theБабель со ссылкой на пресс-службу стадиона.

«Стадион арендовали 19 апреля с 9:00 до 00:00», — сообщили в пресс-службе. Также в НСК отказались комментировать любую информацию, связанную с организацией дебатов, посоветовав дождаться официальной информации от штабов кандидатов.

Ранее спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение между администрацией НСК "Олимпийский" и избирательными штабами кандидатов по поводу проведения дебатов.