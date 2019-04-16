ГПУ не снимет обвинения с Савченко и Рубана - Луценко

В их освобождении из-под стражи виновата "тяжелая болезнь" судебной системы Украины, отметил Луценко.

Обвинения, выдвинутые против Надежды Савченко и Владимира Рубана, не будут сняты.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - заявил он.

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Генпрокурор отметил, что избрание меры пресечения или её отсутствие является исключительной компетенцией суда, однако то, что ареста избегают подозреваемые в терроризме, является признаком структурных проблем в судебной системе Украины.

"Ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать судебная система тяжело больна. Причина первая - разрешены законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов. В Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в Верховной Раде", - отметил прокурор.

Второй причиной он назвал 40% некомплекта штата судей в Украине, из-за чего отвод одного судьи приводит к необходимости полностью менять подсудность дела.

"Футбол" изменения судов по делу Савченко - Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд- Черниговский районний- Черниговский апелляционный - Верховный суд- Соломенский районний- Киевский апелляционный - Верховный суд - Киевский апелляционный - Дарницкий районный - Киевский апелляционный - Броварской районный", - напомнил Луценко.

"Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранения трудно назвать самоотводе в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории", - подчеркнул он.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

22 марта 2018 года Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест. После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали, и она провела ночь в СИЗО СБУ.

Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Затем его арест неоднократно продлевали.

8 апреля, дело Савченко и Рубана было передано апелляционным судом на рассмотрение Дарницкого районного суда, однако уже 10 апреля Дарницкий суд удовлетворил отвод всей коллегии судей по заявлению адвоката Рубана, и дело снова было передано в Киевский апелляционный суд.

16 апреля Броварской горрайонный суд принял решение освободить из-под стражи Надежду Савченко и Владимира Рубана, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.

23 апреля начинается пленарная неделя.