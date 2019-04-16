Савченко и Рубана освободили из-под стражи в зале суда (видео)

Сейчас определяется дата следующего заседания суда.

Суд освободил из-под стражи внефракционного народного депутата Надежду Савченко и волонтера Владимира Рубана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Рыбин, отец адвоката Валентина Рыбина, который представляет интересы Рубана. Сегодня, 16 апреля, истек срок ареста подсудимых.

«Савченко и Рубан вышли из клетки. Меры пресечения никакой нет», – написал Владимир Рыбин.

Видео: Страна.иа

Сейчас определяется дата следующего заседания суда, на котором сторона обвинения может представить новое ходатайство относительно меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: суд обязал Мангера носит электронный браслет

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие её под стражу. Савченко и Рубан находятся под арестом.

В августе 2018 года досудебное расследование по уголовному производству против Рубана и Савченко завершено.

Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева.

12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.