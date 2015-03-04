Савченко заявила, что продолжит голодовку

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала в зале Басманного суда Москвы.

«Я не снимаю голодовку до справедливого суда», - сказала Савченко.

По ее словам, она чувствует себя «нормально, хотя рано или поздно это меня добьет». «40 кг - это уже смерть. Сейчас у меня 55, еще 15 осталось, но добьет еще не так скоро», - сказала она.

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Как отметила Савченко, ее иногда качает и «кружится голова», но «в целом нормально - жива, если есть эмоции, то еще жива».

По словам Савченко, она спрашивали у худощавых девушек, действительно ли они чувствуют постоянную боль в костях. «Оказывается, действительно. Они постоянно мерзнут, они постоянно устают и хотят спать. Я была удивлена, что худые люди так живут. Я так никогда не жила, для меня такое состояние очень странное, а оказывается, это нормально», - сказала Савченко и добавила: «Не советую девушкам сидеть на диете».

Как пообещала Савченко, когда ей изменят меру пресечения, она обязательно хорошо поест. «Если мне заменят арест на какой-то домашний арест в посольство, наим свои минимум 70 кг, или все 80, и даже жаловаться не буду», - сказала она.

Савченко отметила, что у нее в планах на будущее - «вернуться и начать выполнять свою работу, на которую мне народ предоставил такой кредит доверия, наконец начать работать для Украины и на Украину, а не сидеть и убивать время в российских тюрьмах».

При этом она заявила, что собирается посетить сессию ПАСЕ в апреле, и надеется, что «не грузом 200, а живой».

«Все будет хорошо - не долго этим уродами радоваться», - подчеркнула Савченко.

На вопрос, есть ли надежда, что ее уволят, Савченко ответила: «Надежда есть всегда, она умирает последней, и я еще жива».