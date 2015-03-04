Суд в Москве назвал законным недопуск Савченко на сессию ПАСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение приняла судья Валентина Ивашова.

Адвокат Савченко Марк Фейгин заявил, что Россия, согласно ранее взятым на себя международным обязательствам, должна была предоставить Савченко возможность прибыть на заседание ПАСЕ.

Он подчеркнул, что Савченко обладает дипломатическим иммунитетом.

Адвокат отметил, что следующее заседание ПАСЕ должно пройти в апреле.

Фейгин подчеркнул, что Савченко до момента приговора суда имеет презумпцию невиновности и может пользоваться всеми правами, а накладывать на нее ограничения незаконно.

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"Я прошу принять решение и обязать следствие дать возможность народному депутату Украины Надежды Савченко принимать участие в сессиях ПАСЕ", - сказал Фейгин.

В свою очередь Савченко подчеркнула, что имеет дипломатический иммунитет и следствие не вправе ее удерживать.

"Меня надо было отпустить тогда, меня нужно отпустить и сейчас", - сказала Савченко.

Следователь заявил, что ответы с пояснениями следствия были направлены стороне защиты по почте. Он также попросил приобщить справку о состоянии здоровья Савченко, сделанной три недели назад.

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Савченко отметила, что с момента осмотра немецкими врачами она похудела еще на 5 кг.

Прокурор выступил за отказ в удовлетворении жалобы защиты без высказывания каких-либо аргументов.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В январе Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение наделить делегата в ПАСЕ от Украины Савченко международным иммунитетом, который обязывает Россию освободить ее из-под стражи.

«Если один из депутатов ПАСЕ, который имеет иммунитет, находится за решеткой, он должен быть освобожден властью, которая его удерживает. Мы сказали нашим российским коллегам, что они должны освободить Савченко, если они хотят действовать в соответствии с нашими правилами», - заявила тогда президент ПАСЕ Анн Брассер.

Савченко с 15 декабря голодает в знак протеста против незаконного заключения в России. На протяжении последних дней состояние ее здоровья ухудшилось. Адвокаты сообщают, что у Савченко начались проблемы с почками.

Ранее УНИАН также сообщал, что Савченко доставили в Басманный суд Москвы, где будет рассмотрена жалоба адвокатов на незаконный недопуск ее на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.