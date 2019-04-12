Порошенко объяснил причины увольнения Степанова

Экс-глава области отмечает, что уволился не по собственному желанию.

Президент Украины Петр Порошенко в эфире "Право на владу" объяснил, почему был уволен глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Сам Степанов в студии заявил, что связывает свое увольнение с результатами первого тура выборов в Одесской области.

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"И заявление по собственному желанию я не писал", - подчеркнул экс-чиновник. В ответ Порошенко сказал, что причин для увольнения несколько, в частности падение Одесской области в рейтинге регионов.

"Относительно причин увольнения. Их много, в том числе и то, что Одесская область упала больше всего в рейтинге областей Украины – на 8 позиций. И занимает 3 с конца место. Есть и другая позиция, относительно эффективности использования средств, потому что на Одесскую область шло приоритетное финансирования, в том числе и на дорожное строительство, миллионы гривен, и господин Степанов это знает", - сказал гарант.

Порошенко добавил, что должен принимать голосование людей и сделать соответствующие выводы. "Глава ОГА - это политическая должность. И та оценка, которую дали избиратели в Одесской области действующей власти, это не только оценка президенту, но и работе главе ОГА", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Кабинет министров Украины принял решение об отставке глав Херсонской и Одесской областных государственных администраций Андрея Гордеева и Максима Степанова. Порошенко своим указом от 6 апреля отстранил Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации и назначил его первого заместителя Сергея Паращенко исполняющим обязанности председателя ОГА.

В свою очередь Степанов отказался покидать пост председателя Одесской ОГА, назвав незаконным указ Порошенко об отстранении. В частности, как отметил Степанов, увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению Кабмина.

При этом Степанов подтвердил, что ему было «сделано предложение» написать заявление по собственному желанию. Справка УНИАН. Степанов был назначен на должность председателя ОГА в январе 2017 года, он сменил на этом посту Михеила Саакашвили. До этого Степанов возглавлял госпредприятие «Полиграфический комбинат «Украина».