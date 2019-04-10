"Никто не получил ни копейки": Степанов рассказал о причинах своего увольнения

Степанов отметил, что в ходе разговора о его отставке Порошенко указал на результаты голосования в первом туре президентских выборов по Одесской области и подвел к тому, что низкая поддержка действующего президента в регионе связана, в том числе, с его работой.

Максим Степанов, которого уволили с поста главы Одесской облгосадминистрации, заявил, что его увольнение связано с тем, что он отказался выплачивать социальные выплаты жителям области перед президентскими выборами.

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Об этом он рассказал в интервью LB. По его словам, в ноябре прошлого года в областной бюджет были заложены 90 миллионов гривень на социальные выплаты малообеспеченным людям в связи с ростом тарифов на газ. При этом сами эти выплаты жители области должны получить после 22 апреля, то есть по окончании президентской гонки.

"Пока никто не получил ни копейки. Малообеспеченные люди получат единоразовые выплаты по этой программе после 22 апреля", - рассказал Степанов.

На вопрос, стало ли именно это краеугольным камнем в его отношениях с Банковой, Степанов ответил: "Скорее всего, да".

Степанов рассказал о своей встрече 5 апреля с Петром Порошенко, на которой президент просил его уйти в отставку по собственному желанию.

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"Уже в ходе нашего разговора он указал на результаты выборов (Петра Порошенко по Одесской области - УНИАН) и подвел к тому, что низкая поддержка его в регионе связана, в том числе, с моей работой. Так предложил подать в отставку. Дальше мы эту конструкцию не развивали, поскольку я сказал, что писать заявление "по собственному желанию" не планирую, не вижу для этого никаких причин. Не говоря уже, что необходимо закончить проекты, которые мы запускали", - рассказал Степанов.

На вопрос о реакции президента на такой отказ уволенный глава Одесской ОГА ответил: "Было заметно его непонимание. Он предложил подумать еще раз. Я повторил, что писать заявление не стану".

Как сообщал УНИАН, 6 апреля президент Петр Порошенко своим указом отстранил Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации и назначил его первого заместителя Сергея Паращенко и.о. председателя ОГА.

Сегодня, 10 апреля, Кабинет министров Украины одобрил решение об отставке Степанова.