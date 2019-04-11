В Кремле рассказали, что обсуждали Медведчук и Путин на прошлой неделе

При этом в Кремле не подтвердили согласование Москвой "плана концепции" урегулирования конфликта на Донбассе.

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе встречался с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком для обсуждения вопроса освобождения военнопленных украинских моряков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако не подтвердил согласование Москвой "плана концепции" урегулирования конфликта на Донбассе.

"Медведчук был (на прошлой неделе у Путина - УНИАН). Действительно, у него были контакты и он заводил речь об освобождении украинских моряков", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, была ли такая встреча и что на ней обсуждалось.

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На вопрос, соответствуют ли действительности слова Медведчука о том, что Москва поддержала его "план-концепцию" урегулирования на Донбассе, Песков ответил: "Нет, мне не известно о какой-то концепции, на которую согласился Путин. Я не располагаю такой информацией".

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в интервью телеканалу "112" Медведчук заявил, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласились на план-концепцию его политсилы, предусматривающий автономию в составе Украины. "Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в частности, и нашим планом-концепцией, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, ...и это будет сочетаться с европейской помощью, помощью РФ, то мы сможем выйти из кризиса на этих территориях", - сказал Медведчук.

Ранее Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении Медведчука о его возможной государственной измене.