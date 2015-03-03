В Москве завершилась церемония прощания с Немцовым под крики "Россия будет свободной!"
Церемония длилась более 4 часов, очередь растянулась более чем на километр, и попрощаться с Немцовым смогли не все желающие.
В Москве завершилась церемония прощания с убитым 27 февраля российским политиком Борисом Немцовым.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в церемонии приняли участие тысячи людей.
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Катафалк выехал из Сахаровского центра под крики "Россия будет свободной!", "Герои не умирают!" и аплодисменты.
Церемония длилась более 4 часов, очередь растянулась более чем на километр, и попрощаться с Немцовым смогли не все желающие.
На церемонию пришли российские оппозиционеры Михаил Касьянов, Илья Яшин, Григорий Явлинский, Сергей Митрохин и другие соратники Немцова. Также были замечены представители российского правительства.
Траурную церемонию посетили посол США в РФ Джон Теффт и послы всех 28 стран Евросоюза.
Как сказал глава Представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас, убийство Немцова всколыхнуло весь цивилизованный мир, ведь он защищал ценности, которые разделяет Европейский Союз.
Российские политики убеждены, что расстрел Немцова связан с его публичными заявлениями о российской агрессии против Украины. В частности один из лидеров оппозиционной партии "Яблоко" Григорий Явлинский подчеркнул, что Немцов "был против войны с Украиной, ведь считал это преступлением". "Думаю - это одна из главных причин его убийства", - сказал он.
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В свою очередь сопредседатель движения "Солидарность" Илья Яшин заявил, что Немцова убили "по совокупности за всю политическую и оппозиционную деятельность на протяжении последних лет". "Судя по тому, как профессионально это было спланировано и выполнено, это демонстративное, очень наглое убийство, мы считаем, что одна из ключевых версий - причастность российских спецслужб", - сказал Яшин.
На месте траурной церемонии усилены меры безопасности - пройти в зал Сахаровского центра можно было только после проверки полицейскими. Поблизости припаркованы автозаки.
Похоронят Немцова на Троекуровском кладбище в 14.30 по киевскому времени.