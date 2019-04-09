Председатель ГСА Холоднюк считает обыски в помещении ГСА Украины политически мотивированным давлением на него

Обыски НАБУ в помещении Государственной судебной администрации Украины 9 апреля ее председатель Зиновий Холоднюк считает политически мотивированным давлением на него и местью за отказ покинуть пост в добровольном порядке.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Ситуация в следующем: 17 января 2019 Высший Совет Правосудия впервые в истории Украины, вопреки Закону Украины "О государственной службе Украины", объявил конкурс на должность Председателя ГСА и его заместителя в должности, которые, по состоянию на то время и по сегодняшний день, законно занимают действующие председатель ГСА Украины и его заместитель Людмила Гизатулина", - объясняет Холоднюк.

По его словам, условия конкурса были прописаны секретариатом Высшего совета правосудия под своего руководителя Сергея Пушкаря.

"Именно он после этого и подал свою кандидатуру на председателя ГСА Украины. Остальных кандидатов было не допущено к конкурсу вообще. Следовательно, конкурса фактически не было, а победителем был определен единый кандидат - сам Пушкарь", - заявил Холоднюк.

"Я резко выступил против таких незаконных действий. Ведь конкурс можно объявлять только на вакантную должность, что подтверждено соответствующими выводами Национального агентства по вопросам государственной службы Украины, профильным комитетом Верховной Рады Украины и Научно-экспертным управлением ВРУ", - прокомментировал председатель ГСА.

Он добавил, что обжаловал решение ВСП в суд.

"Я обжаловал решение ВСП в Верховный Суд как суд первой инстанции. Также обратился в Окружной административный суд города Киева с иском об отмене решения конкурсной комиссии. Кстати, окружной административный суд города Киева приостановил действие решения конкурсной комиссии, которым Пушкаря определено победителем", - рассказал Холоднюк.

"Своими действиями заказчики давления на меня фактически парализовали деятельность государственного органа, который отвечает за организационное и финансовое обеспечение судебной системы", - резюмировал Холоднюк.

Напомним, что Пушкарь Сергей считается креатурой заместителя главы администрации Президента Украины - Алексея Филатова, в отношении которого недавно разгорелся скандал о его увольнении в связи с провалом судебной реформы в стране.