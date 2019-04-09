Нардеп "Самопомочи" Егор Соболев подтвердил значительные расхождения с Садовым

Народный депутат прокомментировал слухи о своем выходе из фракции.

Народный депутат Егор Соболев (фракция «Самопомич») заявил, что уже некоторое время имеет серьезные разногласия с руководством партии.

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«Мы по-разному видим, как представлять и отстаивать интересы избирателей. Эти дискуссии имеют место давно. Но я считал и считаю, что до решения этих проблем тем или иным способом эти споры должны быть внутренними», - написал Соболев в Facebook.

Депутат отметил, что подтвердить или опровергнуть слухи о его выходе из фракции он собирается только после обсуждения этого вопроса на заседании фракции «Самопомочи».

Как сообщал УНИАН, председатель партии «Самопомич» Андрей Садовый заявил, что часть народных депутатов перейдет из парламентской фракции «Самопомич» в другие политические силы. Однако не назвал конкретных имен. Председатель фракции Объединения «Самопомич» Олег Березюк, комментируя заявление Андрея Садового, также воздержался от указания фамилий этих депутатов.