Рада оставила сотрудников органов доходов и сборов без пенсий до конца года
Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины” (относительно должностных лиц органов доходов и сборов) (регистрационный №2211).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 292 из 323 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусмотрено не выплачивать пенсии должностным лицам, которые работают в органах доходов и сборов.
Действие данного закона распространяется на период с 1 апреля до 31 декабря 2015 года включительно.
Также ВР приняла проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно должностных лиц контролирующих органов) (регистрационный №2210).
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За данное решение проголосовали 285 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусмотрено не выплачивать пенсии должностным лицам контролирующих органов в период работы в этих органах.