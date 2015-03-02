Рада оставила сотрудников органов доходов и сборов без пенсий до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 292 из 323 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено не выплачивать пенсии должностным лицам, которые работают в органах доходов и сборов.

Действие данного закона распространяется на период с 1 апреля до 31 декабря 2015 года включительно.

Также ВР приняла проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно должностных лиц контролирующих органов) (регистрационный №2210).

Читайте такжеРада приняла изменения в Бюджетный кодекс

За данное решение проголосовали 285 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено не выплачивать пенсии должностным лицам контролирующих органов в период работы в этих органах.