Рада оставила сотрудников органов доходов и сборов без пенсий до конца года

20:40, 02 марта 2015
Политика
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Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины” (относительно должностных лиц органов доходов и сборов) (регистрационный №2211).

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 292 из 323 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено не выплачивать пенсии должностным лицам, которые работают в органах доходов и сборов.

Действие данного закона распространяется на период с 1 апреля до 31 декабря 2015 года включительно.

Также ВР приняла проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно должностных лиц контролирующих органов) (регистрационный №2210).

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За данное решение проголосовали 285 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено не выплачивать пенсии должностным лицам контролирующих органов в период работы в этих органах.

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