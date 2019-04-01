"Придётся стрелять": пропорошенковский журналист назвал "предателями" избирателей Зеленского

Журналист Айдер Муждабаев заявил, что новая революция "приведет к потере еще 6-8 областей Украины".

Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, назвал предателями тех, кто голосовал за Владимира Зеленского.

В своем посту на странице в Facebook опубликовал инфографику экзитпола, согласно которой 42% избирателей юга Украины поддерживают кандидата в президенты Владимира Зеленского. По этим же данным, на востоке Украины Зеленского поддерживают 30,7% избирателей, в центре страны – 28,6%, на западе – 21,2%.

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"Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране. Это - обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли, Бойко, Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придётся стрелять", - написал пропорошенковский журналист.

Муждабаев также заявил, что новая революция приведет к потере еще 6-8 областей Украины, и другого выхода якобы нет.

"Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю ещё 6–8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого", - добавил Муждабаев.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола-2019 по выборам президента Украины, по состоянию на 20:00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.