Зеленский набирает 30,6%, Порошенко второй с 17,8% - окончательные данные Национального экзит-пола

Появились обновленные данные Национального экзит-пола.

По состоянию на 20:00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали - 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.

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Об этом свидетельствуют данные Национального экзит-пола-2019 по выборам президента Украины.

Окончательные данные Национального экзит-пола

1. Владимир Зеленский - 30,6%

2. Петр Порошенко - 17,8%

3. Юлия Тимошенко - 14,2%

4. Юрий Бойко - 9,7%

5. Анатолий Гриценко - 7,1%

6. Игорь Смешко - 6,5%

7. Олег Ляшко - 4,7%

8. Александр Вилкул - 4,0%

9. Руслан Кошулинский - 1,7%

10. Александр Шевченко - 0,5%

Как сообщал УНИАН, результаты проекта «Национальный экзит-пол 2019», проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова свидетельствуют о том, что по состоянию на 18:00 за Зеленского проголосовали - 30,4%, за Порошенко - 17,8%, за Тимошенко - 14,2% избирателей.