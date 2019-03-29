В СНБО заявили, что автобус Билецкого могут подорвать

По словам Сергея Кривоноса, провокация готовится с целью расшатать ситуацию в стране.

Неизвестные могут попробовать спровоцировать хаос в Украине тем, что попробуют подорвать автобус Андрея Билецкого.

Об этом рассказал замсекретарь СНБО Сергей Кривонос в эфире Newsone.

"Есть проверенная информация, что есть попытки сделать провокации и подорвать или сделать имитацию подрыва автобуса, на котором ездит Андрей Билецкий. Это может спровоцировать и продолжить расшатывать ситуацию в стране", - заявил Кривонос.

Читайте такжеГБР открыло дело по информации о подготовке СБУ покушения на лидеров Нацкорпуса

Согласно его данным, существует информация только про факт попыток подрыва.

"Главное сейчас, не допустить провокаций в середине страны. Потому что они могут дать ход к общим обвинениям и расшатыванию ситуации", - подытожил он.

Пока неизвестно, где именно может произойти данная провокация и кто является ее организатором.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Служба безопасности Украины обратилась к ГБР с просьбой открыть производство в связи с заявлением народного депутата Андрея Билецкого о якобы подготовке уничтожения лидеров партии «Национальный корпус».

«Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий позволяет манипулировать собой», - говорится в сообщении спецслужбы.

«Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов», - заявили в СБУ.

Согласно сообщениям СМИ, Билецкий заявил, что заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко якобы по приказу президента Петра Порошенко готовит убийства лидеров «Нацкорпуса» и «Национальных дружин». По словам депутата, «заказ» уже поступил через посредников в криминальные круги Днепропетровской области.