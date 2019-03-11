СБУ удивлена заявлением Билецкого о подготовке покушений на лидеров Нацкорпуса и просит ГБР о расследовании

В СБУ призывают Билецкого обнародовать конкретные данные, на которых основываются обвинения о подготовке физического уничтожения лидеров партии силовым ведомством.

Служба безопасности Украины обратилась к Государственному бюро расследований с просьбой открыть производство в связи с заявлением народного депутата Андрея Билецкого о якобы подготовке уничтожения лидеров политической партии «Национальный корпус» силовым ведомством.

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

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«Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий позволяет манипулировать собой», - говорится в сообщении.

«Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых основывыаются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов», - заявили в СБУ.

«В связи с изложенным, Служба официально обращается к ГБР Украины зарегистрировать соответствующее уголовное производство», - сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко готовит физическое уничтожение лидеров "Национального корпуса" и "Национальных дружин".

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности состоялась акция партии «Национальный корпус» с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты пошли к Администрации президента Украины, где произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей. Во время столкновений участники акции выпускали петарды, зажигали файеры, в воздух, вероятно, бьыло распылено какое-то вещество. По данным полиции, в результате столкновений возле АПУ пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко, чтобы огласить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене. В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

10 марта в полиции сообщили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений во время митинга в Черкассах. По информации члена партии «Национальный корпус» Константина Мирошниченко, полиция задержала Дмитрия Кухарчука и Евгения Свиридова.