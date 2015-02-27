Экс-глава КГГА Попов признал, что именно он приказал установить елку на Майдане во время протестов

Экс-председатель КГГА Александр Попов считает политическим преследованием суд над ним по обвинению в пособничестве разгону студентов Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года и утверждает, что совершенно не причастен к избиению студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов заявил журналистам перед первым заседанием Шевченковского районного суда столицы по рассмотрению уголовного производства, открытого в отношении него.

Попов отметил, что заинтересован в судебном процессе и намерен доказать свою непричастность к предъявленным ему обвинениям.

"Другие фигуранты сегодня используют закон об амнистии. Я от него отказался", - сказал он.

Вместе с тем Попов подтвердил журналистам, что именно он дал приказ установить конструкции новогодней елки на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября 2013 года.

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Он уточнил, что выполнял распоряжение на то время секретаря СНБО Андрея Клюева.

"Он действительно предложил мне именно 29 ноября, а детали я расскажу...", - сказал Попов.

Также он отметил, что не мог предположить, что этот приказ приведет к избиению митингующих на Майдане бойцами спецподразделения милиции «Беркут».

По словам Попова, сторона обвинения утверждает, что именно он создал законные основания для злоупотреблений и насилия против митингующих со стороны правоохранительных органов.

Вместе с тем экс-председатель КГГА не ответил на вопрос журналистов, почему он не отказался выполнять распоряжение Клюева.

"Для этого мне нужно рассказать все дело. Вы будете присутствовать (на судебном заседании - УНИАН) и поймете все нюансы", - сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 13 февраля заявила о передаче в суд обвинительного акта в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Попова.

Попов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУМВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими на то время высшими должностными лицами, дал указание о завозе на Майдан Незалежности в Киеве коммунальной техники для установления новогодней елки, а Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга работниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. Вследствие этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения наиболее массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения спецназом «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч человек.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.