Ефремов считает свой арест политическим преследованием

Об этом говорится в его заявлении, обнародованом на сайте Партии регионов.

"Считаю свой арест политическим преследованием новой власти по надуманным причинам. Они знают, кто на самом деле виноват в смертях на Майдане, но не могут их "достать". Поэтому сажают тех, кто попался под руку", - заявил он.

Также причинами своего ареста Ефремов считает "войну, падение курса гривны и обнищание граждан", из-за чего "рейтинги власти стремительно падают".

"Им нужно ... сбросить на других вину за свои провалы. В качестве "жертвы" выбрали меня", - добавил он.

По словам Ефремова, он не скрывался от следствия.

"В последнее время жил в Киеве, регулярно ходил на допросы, отвечал на все вопросы. Я был и остаюсь патриотом Луганщины и Украины", - заявил Ефремов. Также он заявил, что "не планирует эмигрировать или просить политического убежища".

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Также он выразил уверенность, что ему удастся "доказать свою правоту в украинских судах, если нет - мы дойдем до Европейского суда по правам человека".

Как сообщал УНИАН,14 февраля ГПУ задержала экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова. Он подозревается в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины - "злоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствах" и "служебный подлог".

Ранее ГПУ проверяла причастность депутата Натальи Королевской и экс- "регионала" Александра Ефремова к финансированию боевиков на Донбассе.