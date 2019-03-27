Чубаров: в оккупированном Крыму началась еще более жестокая волна репрессий против крымских татар
Обыски в домах крымских татар являются актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
"Сегодняшние вторжения российских оккупантов в дома крымских татар являются актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенных оккупантами в один день", - написал он.
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По словам главы Меджлиса, стало известно о нескольких случаях подбрасывания запрещенных предметов и книг при проведении обысков.
"Очевидно, в оккупированном Крыму началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар, целью которых является попытка привести их в полную покорность оккупантам", - добавил он.
Чубаров также отметил, что 26 марта в Европарламенте продолжились дебаты "Пять лет незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией", в ходе которых евродепутаты заявляли о недопустимости жестокого обращения российских оккупантов с коренным народом Крыма.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, с утра в оккупированном Крыму проходят обыски как минимум в 25 домах крымских татар, несколько человек уже задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.
В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся в рамках возбужденных уголовных дел по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".