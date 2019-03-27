Чубаров: в оккупированном Крыму началась еще более жестокая волна репрессий против крымских татар

По словам главы Меджлиса, стало известно о несколько случаев подбрасывания запрещенных предметов и книг при осуществлении обысков.

Обыски в домах крымских татар являются актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Сегодняшние вторжения российских оккупантов в дома крымских татар являются актом наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенных оккупантами в один день", - написал он.

Читайте также"Они трезвеют": Чубаров рассказал о "кардинальном" изменении настроений жителей Крыма

По словам главы Меджлиса, стало известно о нескольких случаях подбрасывания запрещенных предметов и книг при проведении обысков.

"Очевидно, в оккупированном Крыму началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар, целью которых является попытка привести их в полную покорность оккупантам", - добавил он.

Чубаров также отметил, что 26 марта в Европарламенте продолжились дебаты "Пять лет незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией", в ходе которых евродепутаты заявляли о недопустимости жестокого обращения российских оккупантов с коренным народом Крыма.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, с утра в оккупированном Крыму проходят обыски как минимум в 25 домах крымских татар, несколько человек уже задержали и отвезли в управление ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводятся в рамках возбужденных уголовных дел по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".