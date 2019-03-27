В Европарламенте требуют от РФ освободить "пленников Кремля" и обеспечить свободный проход через Керченский пролив

В ЕС призывают сохранять вопрос незаконной аннексии Крыма приоритетным вопросом повестки дня.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан отмечает, что необходимо использовать каждую возможность в международных отношениях, чтобы повторять, что Крым является частью Украины.

Об этом еврокомиссар сказал во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге по случаю пятой годовщины оккупации Крыма Россией.

Он подчеркнул, что ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма. “Мы непоколебимы в нашей политике непризнания”, - подчеркнул еврокомиссар.

Читайте такжеРоссия планирует переместить ядерные боеприпасы в оккупированный Крым – разведка

”Мы все должны продолжать сохранять непризнание незаконной аннексии Крымского полуострова приоритетным вопросом нашей повестки дня”, - отметил Хан.

“Ухудшение ситуации с безопасностью в регионе Черного моря является постоянным предметом для беспокойства в условиях усиления милитаризации Крымского полуострова”, - заявил Хан.

Также он подчеркнул, что необоснованное применение Россией силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года является еще одним следствием незаконной аннексии полуострова и служит напоминанием о негативном влиянии аннексии на региональную стабильность.

“ЕС ожидает от России безусловное и без дальнейших замедлений освобождение украинских членов экипажей и судов, которые были захвачены”, - подчеркнул Хан.

“Россия должна обеспечить соблюдение их прав на адвокатское представительство и доступ для консульских должностных лиц. Мы также ожидаем, что Россия обеспечит их должным медицинским обслуживанием”, - отметил он.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что применение Россией режима проверок судов ограничивает судоходство через Керченский пролив в украинские порты и привело к значительным задержкам судов.

“Сотни судов под украинскими и международными флагами, в том числе стран-членов ЕС терпят убытки от контроля, который может длиться несколько дней. Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное судоходство для всех кораблей через Керченский пролив в Азовское море, и из него, в соответствии с международным правом”, - сказал Хан.

Читайте такжеПутин в своем ближнем кругу уже называет ошибкой оккупацию Крыма – Джемилев

Еврокомиссар заверил, что Украина не оказалась сама, когда приходится сталкиваться с нарушением Россией международного права.

“Мы поддерживали нашего ассоциированного партнера и продолжим это делать. Мы осуждаем сооружение Керченского моста”, - заявил он.

“Мы, Европейский Союз, нет сомнений, что мы отстаиваем. Мы стоим на стороне международного права. Мы стоим на стороне базового принципа, что границы не должны изменяться с помощью силы, и прежде всего, мы на стороне украинского народа”, - подчеркнул Хан.

Он отметил, что в последние годы ЕС инвестировал в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и что поддержка ЕС будет сохраняться.

“Я также считаю, что мы должны использовать все возможности на нашем двустороннем и многостороннем уровне, чтобы снова повторять нашу принципиальную позицию относительно незаконной аннексии и заявлять, что Крым – это Украина”, - констатирует еврокомиссар.