Порошенко назвал незаконной визит Путина в Крым нарушением суверенитета Украины

Также Порошенко прокомментировал заявление президента РФ о том, что с действующим руководством Украины не удастся добиться «положительного результата» в отношениях Киева и Москвы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконной визит президента РФ Владимира Путина во временно оккупированный Крым нарушением суверенитета Украины.

Об этом глава государства сообщил во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Порошенко отметил, что президент РФ незаконно посетил Крым. «Сейчас сегодня произошло нарушение суверенитета Украины в связи с посещением Крыма президентом РФ Путиным», - заявил он.

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Также Порошенко прокомментировал заявление президента РФ о том, что с действующим руководством Украины не удастся добиться «положительного результата» в отношениях Киева и Москвы. «Сегодняшнее утверждение Путина о том, что он готов сотрудничать с любым кандидатом на выборах в президенты Украины, кроме Петра Порошенко является абсолютно четкой позицией, что до выборов президента Путин будет ходить, молиться, просить, чтобы у нас выбор украинского народа зависел от Путина, а не от украинского народа и моя четкая позиция - вы (Путин - УНИАН) этого не дождетесь. Украина уже другая и украинцы будут сами определять свою судьбу», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Путин посетил оккупированный Крым в связи с пятой годовщиной аннексии полуострова.

Кроме того, Путин в оккупированном Крыму заявил, что действующему руководством Украины не удастся добиться «положительного результата» в отношениях Украины и РФ, поэтому нужно ждать, когда «спадет волна русофобии».