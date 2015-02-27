Силы АТО готовы в любой момент вернуть вооружения на первоначальные позиции – Порошенко

Об этом в ходе церемонии выпуска в Национальном университете обороны заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает сообщает пресс-служба президента.

"Вчера во исполнение минских договоренностей мы начали отвод некоторых тяжелых вооружений от линии разграничения на Донбассе. Однако это лишь первый, тестовый шаг, самое начало выполнения минского плана, который мы отвоевали на очень тяжелых переговорах в Минске, который пока нарушается противником. И поэтому, в любое время, в любой момент наши военные готовы вернуть технику на предыдущие рубежи и в сжатые, в кратчайшие сроки дать отпор врагу", - заявил Порошенко.

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Порошенко отметил, что даже в случае самого оптимистического сценария военная угроза с востока будет существовать: "Даже в случае самого оптимистического сценария на Донбассе, даже в случае длительного перемирия, которое перешло бы в политическое урегулирование и стабильный мир, военная угроза с востока, к сожалению, остается актуальной и будет требовать постоянных усилий и укрепления обороноспособности государства".

Напомним, 26 февраля украинская сторона начала отвод тяжелых орудий от линии разграничения на Донбассе. Вчера украинская сторона передислоцировала 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Передислокация подходит под наблюдением ОБСЕ. Сегодня процесс продолжится.