Силы АТО отводят тяжелое вооружение по всей линии соприкосновения

Из-за обстрелов боевиков артиллерию здесь держали вблизи передовой до последнего, говорится в сюжете ТСН.

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В настоящее время отвод тяжелого вооружения украинской армией происходит по всей линии соприкосновения. Первыми должны подвинуться противотанковые "Рапиры" с 100-миллиметровым калибром.

Только наблюдатели ОБСЕ подтвердят их выход на дистанцию в 25 км, следом за ними, на указанное в минских договоренностях расстояние, начнет отход и другое тяжелое оружие - танки, самоходки, ракетные системы залпового огня и крупнокалиберная ствольная артиллерия.

Тем временем, в СНБО и Генштабе не скрывают, что это большой риск, поскольку противник до сих пор лишь имитировал отвод техники, а взамен только перегруппировывался и выжидал.