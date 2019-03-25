Тимошенко станет бабушкой во второй раз – СМИ

По словам источника, у дочери Юлии Тимошенко родится мальчик.

Дочь кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко Евгения скоро станет мамой во второй раз.

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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источник из окружения зятя Юлии Тимошенко Артура Чечеткина.

Утврждается, что Евгения уже на пятом месяце беременности.

"Если верить специалистам в кабинете УЗИ, то у Артура и Жени родится мальчик, но вы ж знаете, разное бывает - говорят одно, а потом сюрприз", - рассказал собеседник журналистам.

Дочь Юлии Тимошенко была в браке с британским рок-музыкантом Шоном Карром, однако у пары так и не появилось детей. После развода с британцем Евгения вышла замуж за одесского бизнесмена Артура Чечеткина.

29 июня 2016 года Евгения родила в Киеве своего первого ребенка. Девочку назвали Евой.