Юлия Тимошенко стала бабушкой
17:50, 29 июня 2016Общество
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У лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко родилась внучка.
У Тимошенко родилась внучка / Фото УНИАН
Дочь политика Евгения Тимошенко родила ребенка. Об этом сообщил на своей странице в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.
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"Только что рассказали. Тимошенко стала бабушкой. Внучка, роды проходили в Киеве, 3,2 кг", - говорится в сообщении.
О беременности Евгении Тимошенко стало известно 22 мая во время детского фестиваля "Навстречу мечте", который организовал фонд Тимошенко. Позже в соцсетях также появились фото Евгении Тимошенко с этого мероприятия, на которых можно заметить изменения в ее фигуре.
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