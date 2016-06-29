Юлия Тимошенко стала бабушкой

Дочь политика Евгения Тимошенко родила ребенка. Об этом сообщил на своей странице в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

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"Только что рассказали. Тимошенко стала бабушкой. Внучка, роды проходили в Киеве, 3,2 кг", - говорится в сообщении.

О беременности Евгении Тимошенко стало известно 22 мая во время детского фестиваля "Навстречу мечте", который организовал фонд Тимошенко. Позже в соцсетях также появились фото Евгении Тимошенко с этого мероприятия, на которых можно заметить изменения в ее фигуре.