В Кремле заявили о "нюансах" в вопросе обмена пленными с Украиной

В чем заключаются эти «нюансы», пресс-секретарь президента России отвечать журналистам отказался.

В Кремле заявили, что согласны на обмен удерживаемыми лицами с Украиной, но есть "нюансы в подходах" в понимании того, что значит "всех на всех".

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя желание Украины в очередной раз поднять на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске вопрос об обмене заключёнными.

В частности, отвечая на вопрос, готова ли Россия провести обмен, Песков отметил: "Хочу сказать слова российского президента о том, что российская сторона является давно сторонницей этого процесса, и в данном случае все утыкается в совершенно разный подход сторон к пониманию того, что значит "всех на всех". К сожалению, здесь существуют нюансы в подходах".

На вопрос УНИАН, в чем заключаются эти "нюансы", он ответил так: "Этого я бы не стал делать".

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Как сообщал УНИАН, 13 марта первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона готова передать России 25 россиян и помиловать 72 сепаратистов в обмен на удерживаемых на Донбассе 19 гражданских и военнослужащих.

20 марта по итогам совещания с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком Геращенко сообщила, что подготовлено обращение на представителей ОБСЕ и РФ в ТКГ и гуманитарной подгруппе с требованием поставить первым вопросом 27 марта определение даты немедленной передачи РФ 25 россиян, осужденных в Украине, в обмен на 25 политзаключенных Кремля.

27 марта пройдет очередное заседание рабочих подгрупп и ТКГ в Минске.