Киев предлагает обменять 25 осужденных россиян на 25 украинских политзаключенных уже в марте

Представители украинской стороны подготовили обращение к представителям ОБСЕ и РФ в ТКГ и гуманитарной подгруппе с требованием поставить первым вопросом 27 марта определение даты немедленной передачи РФ 25 россиян, осужденных в Украине, в обмен на политзаключенных Кремля.

Украина предложит провести обмен 25 осужденных россиян на 25 украинских политзаключенных в марте.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, состоялось совещание с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком.

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«По результатам подготовили обращение на представителей ОБСЕ и РФ в ТКГ и гуманитарной группе с требованием поставить первым вопросом 27 марта, во время заседания группы, определение даты немедленной передачи РФ 25 россиян, осужденных в Украине, в обмен на политзаключенных Кремля», - отметила Геращенко.

«Сегодня уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что она не имеет официального мандата заниматься вопросами обмена и освобождения, и что этим должна заниматься контактная группа в Минске. В то же время в Минске представители РФ который год валяют ваньку, и отказываются обсуждать вопрос освобождения россиян в обмен на украинцев по формуле 25/25, настаивая, что это «вопрос омбудсменов», - добавила она.

Геращенко отметила, что этой позиции подыгрывают и некоторые представители ОБСЕ, пытаясь переложить ответственность на омбудсменов.

«Мы с Евгением Марчуком направили в адрес ТКГ и гуманитарной группы эти публичные заявления госпожи Москальковой и немедленное наше требование определить дату обмена. Мы предлагаем сделать освобождение в марте», - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что это - шестнадцатое за последние 16 месяцев обращение к россиянам с требованием забрать своих граждан и отдать украинских.

«Также должна отметить, что в списке 25 россиян, которых мы готовы передать, те, кто официально обратился к Путину с просьбой забрать их на родину. Фамилия Вышинского никогда не упоминалось в Минске ни россиянами, ни их марионетками из ОРДЛО. Также он сам не передал заявлений с просьбой о возможной передаче его РФ в обмен на украинцев», - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Геращенко заявила, что украинская сторона готова передать России 25 россиян и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 гражданских лиц и военнослужащих, которых удерживают на Донбассе.

27 марта состоится очередное заседание рабочих подгрупп и ТКГ в Минске.