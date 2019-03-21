"Народный фронт" отстаивает важность поддержки Украины со стороны западных партнеров – Бурбак (видео)
13:55, 21 марта 2019Политика
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В НФ считают, что Генпрокурор Луценко должен дополнительно объяснить свое вчерашнее заявление.
"Народный фронт" отстаивает важность поддержки Украины со стороны западных партнеров / nfront.org.ua
Фракция "Народный фронт" всегда отстаивает важность сотрудничества Украины с западными партнерами.
Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак, отвечая в кулуарах парламента на вопрос журналистов относительно заявления Генерального прокурора.
"Народный фронт" всегда настаивал, что мы должны сотрудничать с нашими западными партнерами, ведь правительству Арсения Яценюка удалось создать антипутинскую коалицию. Мы знаем, что мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам, чтобы они продлили режим санкций, поэтому сотрудничество с нашими западными партнерами сверхважно для нашего государства", - подчеркнул руководитель фракции.
Он также добавил, что Генеральный прокурор должен дополнительно пояснить свое заявление.
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