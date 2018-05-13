Как Богдан и Остап Ступки стали пиратами

Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Что и говорить, мудрое высказывание мультяшного капитана слишком хорошо усвоили американские кинопроизводители и мультипликаторы. Даже любую посредственную (хоть и многобюджетную продукцию) они продадут “со свистом”. И не удивительно, что бюджет нового рекордного фильма “Пираты Карибского моря: сундук мертвеца” составил 200 млн. дол. Подозреваю, большая часть этих средств пошла именно на раскручивание ленты.

Уже на подходе к столичному кинотеатру, где проводилась презентация ленты, на нас со всех сторон смотрели ее герои. Такая себе галерея звезд, выставленная еще до премьеры фильма.

На презентацию фильма дистрибьюторы тоже не пожалели ни средств, ни звезд. Уже наших, украинских.

Фишка кинопрокатной компании заключалась не в какой-то оригинальности или супервысокой цене фильма, а в определенном парадоксе, который возник вместе с конфликтом интересов. Начался он с выходом правительственного постановления №20 от 16 января 2006 года, которое предусматривает установление квоты обязательного дублирования на украинском языке иностранных фильмов для проката. Это вызвало многочисленные возмущения со стороны кинодистрибьюторов, которые заявляли об отсутствии в Украине соответствующей базы для дублирования и огромных дополнительных расходах. Проводились консультации, круглые столы, где эти вопросы непосредственно обсуждали представители правительства, дистрибьюторских компаний, кинорежиссеры. Но все стояли на своем. Кое-кто из неудовлетворенных даже подал в суд, пытаясь опротестовать такое правительственное решение. На стороне защиты языка в кино стояли лишь несколько операторов кинорынка. Одним из них был руководитель “B&H” Богдан Бартух.

И вот, хотя постановление войдет в силу лишь с 1 сентября (до конца года оно предусматривает дублирование 20% от общего количества фильмокопий), дистрибьютор “Пиратов” компания “B&H” начала дублирование на украинском уже в прошлом месяце. И имеет чем похвастаться – по словам руководителя “B&H”, озвученный украинскими актерами мультфильм “Тачки” прошел «на ура”. И даже показ украинской версии (параллельно с ней были выпущены и русскоязычные фильмокопии) стал более прибыльным. 558 гривен против 556 в среднем за один киносеанс, - Богдан Бартух приводит цифры сборов за украиноязычный и русскоязычный сеансы соответственно.

Отзывы об украинском дублировании “Тачек” – лишь позитивные. Говорят, ни в какое сравнение с российским.

Чего не могу сказать о “Пиратах Карибского моря”. Сделано профессионально, что и говорить. Что уже положительно – поскольку подтверждает возможность нормального дублирования в Украине. Да и звучат “пираты” намного приятнее, чем, скажем, герои украинского “ужастика” “Штольня”, которые своим академическим театральным произношением и литературным лексиконом испортили свою часть ленты. Другую часть, как мог, испортил сам режиссер. Более правдиво выглядели герои “Прорвемся”, каждый второй из которых говорил на страшном суржике. В “Пиратах” звучало нечто среднее. Попытка отойти от классических стандартов, но не переборщить со сленгом героев. Последнего как раз и не хватало – для лучшего их восприятия. Персонажи, сыгранные американцами, достаточно яркие, но с языком им немного не подфартило. Пираты общались на одном уровне с губернаторами – было впечатление, будто закончили те же два курса пединститута.

Первые пятнадцать минут просмотра чувствовался определенный дискомфорт – все же непросто привыкнуть к украинскому языку на киноэкране. Но, к счастью, разрыв в качестве украинской и российской озвучки иностранного кино не такой большой, как в качестве изготовления украинских и российских фильмов.

Возможно, это вышло случайно, но, смахивает на то, что кастинг на озвучивание проходил по принципу внешнего сходства владельцев украинских голосов с персонажами ленты. На определенном этапе авторы украинской версии пиратов даже превзошли Голивуд, потому что сына и отца Тернеров озвучивали сын (Остап) и отец (Богдан) Ступки. Нужно отдать должное, робота последнего была наиболее органичной. Но иначе и быть не могло, ведь из всех украинских участников проекта Богдан Сильвестрович имеет наибольший кинематографический опыт.

- Что за глупый вопрос – как это – чувствовать себя Орландо Блумом? – раздраженно жалуется знакомому на журналистов Остап Ступка перед презентационным показом. - Я не был Орландо Блумом. Орландо Блум – это Орландо Блум, а я – это я.

Джонни Депп говорил голосом Фагота, фронтмена ТНМК. Последний, если немного похудеет и соответственно подкрасит глаза, полностью может оказаться похожим на пиратского капитана. Но по кинематографической харизматичности явно не дотягивает.

Достаточно органично прозвучала в роли Элизабет (Кайра Найтли) молодая актриса Инна Беликова из Театра юного зрителя на Липках.

Что касается собственно самой ленты, которая побила все рекорды и в первые два дня показа собрала около 100 млн долларов, она не так сюжетно хитроумна как первая, но превосходит первую серию за спецэффектами и количеством трюков. И все так же высококачественно нарисована добрая половина фильма.

Обычное американское морализаторство проявляется здесь в самой легкой, и даже иронической форме. Много визуально смешных моментов и метких шуток. Хотя сам фильм малосодержателен и местами нудноват. Вытягивали его постоянные мелкие приколы.

Очень смело выглядел как для мейнстримового фильма момент проявления черной метки на руке у Джека Воробья. Он прячет ладонь под повязкой, а когда колдунья Тиа Далма снимает с него повязку, оказывается, что по центру ладони растет пучок волос. “Ух ты!” - вскрикивают пираты. “Да, да. Но зрение у меня до сих пор острое, как и раньше", - кокетливо оправдывается Джек. Вообще в фильме много пикантных намеков. Будто забыв оброненное в предыдущей серии “Элизабет, у нас все равно ничего бы не вышло”, Джек откровенно ухаживает за героиней Кайры Найтли, постоянно недвусмысленно приглашает ее к себе в каюту, и, глядя себе ниже пояса, говорит: “С моим компасом все в порядке”.

Дмитрий Стаховский, Алиса Сова