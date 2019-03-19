Заседание ВР закрыто: нардепы рассмотрели почти 660 поправок к законопроекту о языке

Завтра парламент продолжит рассматривать законопроект о функционировании украинского языка как государственного, к которому подано более 2 тыс. поправок.

Заседание Верховной Рады закрыто, народные депутаты уже рассмотрели почти 660 поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, перед завершением заседания в президиум Верховной Рады поступило заявление от фракции «Оппозиционный блок» и группы «Видродження» об объявлении перерыва.

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Председательствующая на заседании первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила перерыв и закрыла заседание парламента, поскольку рабочий день депутатов заканчивается в 18.00.

При этом она напомнила, что завтра парламент продолжит рассмотрение законопроекта с 657-й поправки.

Как сообщалось, парламент уже вторую неделю подряд рассматривает поправки в законопроект о функционировании украинского языка как государственного.

К законопроекту представлено 2082 поправок.