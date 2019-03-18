Парубий заявил о затягивании некоторыми депутатами рассмотрения законопроекта об украинском языке

Парубий убежден, что большинство фракций украинского парламента понимают важность принятия этого закона.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что некоторые депутаты затягивают рассмотрение законопроекта о функционировании украинского языка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета. Парубий напомнил, что завтра парламент продолжит рассматривать поправки к законопроекту об украинском языке.

«По этому поводу в зале состоялись дискуссии. Некоторые из народных депутатов отмечают, что необходимо немедленно остановить рассмотрение. Некоторые, по моему мнению, сознательно затягивают рассмотрение», - считает Парубий.

Он добавил, что «используются огромные ресурсы, в том числе, и медийные», чтобы сорвать принятие этого закона.

«Я убежден, что все в зале, большинство фракций украинского парламента, понимают: это одна из крупнейших исторических задач этого парламента - принять закон о функционировании украинского языка как государственного. И я убежден, что все фракции могут быть гарантом того, что закон о языке будет принят, и сделаем мы это безупречно», - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д). К проекту подано более 2 тыс. поправок.